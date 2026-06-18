Actividades por el Día del Skate en el Polideportivo Parque Oeste

Las organizan la comisión barrial y el Club Municipal

El próximo 21 de junio, a partir de las 14:00 horas, se llevará a cabo una jornada de actividades para conmemorar el Día del Skate en el Polideportivo Parque Oeste, ubicado frente a la Escuela Primaria 172. El evento es organizado por la Asociación Civil Club Deportivo Cultural Municipales de Cutral Co.

Cronograma de competencias y juegos La programación incluye diversas disciplinas y desafíos técnicos para los participantes, tales como:

Game of Skate .

. Círculo de empujones .

. Ollie más largo y alto .

. Best Trick (mejor truco).

Al finalizar las competencias, se realizará la entrega de medallas y premios a los destacados de la jornada.

Participación y servicios La actividad contará con la presencia de emprendedores independientes. Asimismo, se dispondrá de una merienda para los asistentes que incluirá chocolatada, frutas y golosinas, además de contar con puntos de hidratación fijos.

La logística técnica del evento estará a cargo de Pedro Vallejos en el sonido y Lautaro Campomori en la captura de imágenes.