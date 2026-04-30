Cutral Co inició el 4° encuentro provincial de Danza

Con una amplia convocatoria de academias, institutos y agrupaciones artísticas provenientes de distintos puntos de la provincia.

En el marco de las actividades por el Mes de la Danza, anoche se desarrolló la primera jornada del 4° Encuentro Provincial de Danza en el Centro Cultural José Héctor Rioseco, con una amplia convocatoria de academias, institutos y agrupaciones artísticas provenientes de distintos puntos de la provincia.

El evento, de carácter libre y gratuito, reunió a bailarines y bailarinas de diversas edades que presentaron coreografías de distintos estilos, entre ellos danza clásica, española, árabe, jazz y folklore. La propuesta artística permitió mostrar la diversidad cultural y el trabajo de formación que desarrollan escuelas y espacios independientes en la región.

Durante la primera noche, el público acompañó cada presentación y participó además del sorteo de un parlante realizado entre los asistentes.

La subsecretaria de Cultura y Educación municipal, Cintya Ferreyra Mesa, destacó el espíritu del encuentro y remarcó que se trata de una actividad no competitiva. “La idea es reunir a quienes aman la danza y generar un espacio de intercambio y disfrute”, expresó.

En esta primera jornada participaron delegaciones de Centenario, Picún Leufú y San Patricio del Chañar.

Las actividades continuarán este martes 29 de abril, en coincidencia con el Día Internacional de la Danza, con la llegada de nuevas delegaciones provenientes de Zapala, Aluminé y Piedra del Águila, consolidando al encuentro como un espacio de integración artística y promoción cultural a nivel provincial.