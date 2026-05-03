Vuelco sobre Ruta Provincial 17: un hombre sufrió lesiones leves

Circulaba con dirección hacia Plaza Huincul

Un accidente de tránsito se registró durante la noche del sábado 2 de mayo sobre la Ruta Provincial N°17, a la altura del kilómetro 45 aproximadamente, en jurisdicción de Picún Leufú.

El hecho ocurrió cerca de las 20:15 horas, cuando una camioneta Toyota 4×4 protagonizó un vuelco mientras circulaba con dirección hacia Plaza Huincul. Por motivos que aún no fueron informados oficialmente, el conductor perdió el control del vehículo y terminó volcando a un costado de la ruta.

De acuerdo a la información brindada desde el lugar, el rodado era ocupado por una sola persona, quien resultó con lesiones leves y recibió asistencia médica en el lugar, sin necesidad de ser trasladado de urgencia.

Tras el siniestro, trabajaron en el operativo personal del hospital local, efectivos de la comisaría 9° y dotaciones de bomberos Central 10 de Picún Leufú, quienes realizaron tareas de asistencia, prevención y control en el sector.