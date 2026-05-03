Huincul: barrio Otaño celebra una jornada solidaria y recreativa

Se realizará un almuerzo solidario y también habrá corte de cabello gratuito

Este domingo 3 de mayo, vecinos y vecinas del barrio Otaño de Plaza Huincul podrán participar de una jornada comunitaria pensada para compartir en familia, con actividades recreativas, propuestas solidarias y servicios gratuitos.

La actividad se desarrollará en la sede vecinal del barrio y contará con la presentación de Tacho Show, un espectáculo orientado al entretenimiento infantil y familiar, con humor, juegos y animación.

Además, durante la jornada se realizará un almuerzo solidario y también habrá corte de cabello gratuito para niños y niñas del barrio, brindando un servicio pensado especialmente para acompañar a las familias.