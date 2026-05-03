Tragedia en Ruta 51: un joven murió tras chocar de frente contra un camión

En cercanías de la Villa Tenis Club Mari Menuco

Un trágico siniestro vial se registró este domingo 3 de mayo sobre la Ruta Provincial 51, en cercanías de la Villa Tenis Club Mari Menuco, donde un joven perdió la vida luego de protagonizar un choque frontal contra un camión que transportaba equipamiento petrolero.

De acuerdo a la información preliminar, el hecho ocurrió durante la tarde cuando un Ford Focus II conducido por un joven de aproximadamente 24 años impactó de frente contra un camión Fiat Iveco. Producto de la violencia del choque, el conductor del vehículo menor falleció en el acto.

Las imágenes posteriores al accidente evidenciaron la magnitud del impacto: el automóvil terminó completamente destrozado y dividido en tres partes, a un costado de la calzada, mientras que el camión quedó atravesado sobre la ruta en una zona de curva con doble línea amarilla.

El conductor del transporte de carga sufrió golpes, aunque se encontraba consciente al momento de ser asistido por personal de emergencias.

Hasta el lugar acudieron efectivos de la Comisaría 49 de Vista Alegre, personal de Tránsito Villa Obrera y bomberos voluntarios de Centenario, quienes trabajaron en el resguardo de la zona y las tareas operativas posteriores al siniestro.

Como consecuencia del operativo y de las pericias accidentológicas, el tránsito permanece interrumpido de manera total desde las 14:30 en el sector cercano al Tenis Club Mari Menuco. Además, se aguardaba el arribo de personal de Medicina Legal para avanzar con las actuaciones correspondientes.

La víctima fatal aún no fue identificada oficialmente. No obstante, trascendió que tendría domicilio en una localidad de la provincia de Río Negro.

Las causas del accidente son materia de investigación.