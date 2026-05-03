Plaza Huincul abre inscripciones para un taller de fotografía inicial

La capacitación está orientada a personas mayores de 16 años.

Plaza Huincul anunció la apertura de inscripciones para el taller de fotografía inicial, una propuesta destinada a quienes quieran dar sus primeros pasos en el manejo de cámara y mejorar la calidad de sus imágenes desde conocimientos básicos.

La capacitación está orientada a personas mayores de 16 años y entre los requisitos se solicita contar con cámara fotográfica propia. Desde la organización informaron además que los cupos son limitados.

El taller comenzará el próximo 8 de mayo y se dictará todos los viernes de 15 a 17 horas. Las inscripciones se realizan en la subsecretaría de Capacitación de Plaza Huincul.