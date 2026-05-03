Vuelco en Ruta 237: cuatro personas resultaron heridas y dos fueron derivadas a Neuquén

A la altura del kilómetro 1324, en jurisdicción de Picún Leufú.

Un siniestro vial se registró este domingo 3 de mayo cerca de las 16 horas sobre la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1324, en jurisdicción de Picún Leufú.

De acuerdo a la información preliminar, un automóvil Volkswagen Gol Trend protagonizó un autovuelco por causas que aún son materia de investigación.

Como consecuencia del hecho, los cuatro ocupantes del vehículo sufrieron lesiones de distinta consideración. Dos de ellos debieron ser derivados a centros de mayor complejidad en la ciudad de Neuquén, mientras que los otros dos fueron trasladados al hospital local para recibir atención médica.

Tras el alerta, se desplegó un operativo de emergencia en el lugar con la intervención de personal del hospital local, efectivos de la Comisaría 9 de Picún Leufú, equipos del SIEN y dotaciones de Bomberos Voluntarios Central 10 de Picún Leufú junto a personal de bomberos de Villa El Chocón.

Las autoridades trabajaron en tar