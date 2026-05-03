Bomberos de Cutral Co realizan curso de Primera Respuesta ante incidentes con materiales peligrosos

Está a cargo de instructores de la Segunda Compañía de Temuco, Chile.

Desde este viernes 1 de mayo se lleva adelante en Cutral Co una importante capacitación sobre Primera Respuesta a Incidentes con Materiales Peligrosos, destinada a fortalecer la preparación del personal de emergencia frente a situaciones de riesgo.

La formación se desarrolla durante los días 1, 2 y 3 de mayo y está a cargo de instructores de la Segunda Compañía de Temuco, Chile, quienes brindan conocimientos técnicos y herramientas específicas para la actuación inicial ante incidentes vinculados a sustancias peligrosas.

Del curso participan integrantes de bomberos voluntarios de Cutral Co, además de personal de Protección Civil y del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), en una propuesta que apunta al trabajo coordinado entre instituciones clave de respuesta.

La capacitación aborda procedimientos de seguridad, evaluación de riesgos, protocolos de actuación y estrategias de contención inicial, aspectos fundamentales para intervenir de manera eficiente en emergencias con materiales peligrosos.