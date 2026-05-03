Neuquén reunirá al sector productivo en el Encuentro Provincial de Agroturismo

El programa estará organizado en tres ejes temáticos: Producción, Educación e Investigación, y Turismo.

La provincia de Neuquén realizará este 4 de mayo el Encuentro Provincial de Agroturismo, una jornada destinada a reunir a referentes del ámbito productivo, turístico, académico y gubernamental con el objetivo de debatir el presente del sector y proyectar su crecimiento a futuro.

La actividad se desarrollará desde las 10.30 en el Centro de Exposiciones y Convenciones Domuyo, ubicado en Isla 132 de la ciudad de Neuquén, y busca fortalecer la diversificación de la matriz productiva provincial, posicionando al agroturismo como una actividad estratégica para el desarrollo sostenible.

El programa estará organizado en tres ejes temáticos: Producción, Educación e Investigación, y Turismo. En el bloque de Producción, previsto para las 11.15, el secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeaud, expondrá sobre el potencial del turismo de estancias en la provincia, con especial referencia a la experiencia de Estancia Quemquemtreu.

Además, se presentarán iniciativas vinculadas al fortalecimiento de economías regionales, entre ellas el rol de las ferias de productores de El Mangrullo y Plottier, y la Red de Salas de Elaboración de Alimentos.

A las 12 comenzará el eje Educación, Investigación y Extensión, donde se abordará la importancia de la formación para el desarrollo del agroturismo. Se presentarán experiencias de los Centros de Formación Profesional Agropecuaria, la Cartilla de Agroturismo y el Proyecto Red de Agroturismo Inteligente.

El eje Turismo iniciará a las 12.45 con exposiciones sobre normativa de turismo rural, identidad gastronómica neuquina, herramientas de financiamiento y experiencias del sector, incluyendo el caso “Los Chalets”.

Por la tarde, desde las 14.15, se realizará un taller participativo orientado a validar diagnósticos y definir acciones conjuntas de articulación intersectorial.

Desde el gobierno provincial destacaron que este encuentro busca consolidar al agroturismo como una alternativa de desarrollo territorial, integrando producción, turismo y conocimiento para generar nuevas oportunidades en las comunidades neuquinas.