Alianza se quedó con el clásico de la comarca por la mínima

Además, toma ventaja en la tabla del torneo

En una nueva edición del clásico de la comarca, Alianza le ganó a Petrolero Argentino en Cutral Co por 1 a 0 con gol de Alejandro Diaz.

El partido inició con el equipo visitante presionando la salida de Alianza. En los primero minutos no hubo muchas ocasiones y Petrolero se quedaba con un hombre menos por la expulsión de Joaquín Hernandez. Alianza pudo dominar más la pelota y Jara comenzaba a ser figura en Petrolero.

En el segundo tiempo, Alianza continuó dominando la pelota pero sin generar tanto peligro en el arco de Petrolero. A los 58 minutos del complemento, Alianza abrió el marcador con un lindo gol de Alejandro Diaz.

Luego del gol desde la platea arrojaron una bengala cerca del banco de Petrolero, Marcelo Muñoz se tiró al suelo y el encuentro estuvo demorado varios minutos. Pasados los 70 minutos de juego, una falta sobre Lapadu dejó a Petrolero dos expulsados más. Fernandez se fue expulsado por doble amarilla luego de un pelotazo al jugador de Alianza y en esa misma jugada Viveros también se fue expulsado por un golpe sobre Lapadu.

Alianza no supo aprovechar la superioridad numérica en el campo de juego, hacía circular la pelota de lado a lado pero sin ocasiones claras de gol. En Alianza Gutierrez ingresó en el segundo tiempo y en cuestión de minutos recibió dos tarjetas amarillas y fue expulsado.

En tiempo de adición, Hugo Lizama tuvo un encontronazo con Acosta y se fue expulsado por doble tarjeta amarilla. A falta de 3 minutos para el final el árbitro del encuentro dió por terminado el encuentro.

Alianza comienza a tomar distancia en el campeonato. Se ubica como líder con 19 puntos seguido por Petrolero con 14 puntos, Maronese y Río Grande con 13, Rincón y San Patricio 11 puntos (están jugando al momento de escribir la nota), Independiente y Centenario también tiene 11 puntos, Unión Vecinal 10, Don Bosco 7, Pacífico 6 y Patagonia 4 unidades.