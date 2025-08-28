Fiscalía acusó de homicidio agravado a Canihuan y De la Vega por los asesinatos en Nehuen Che

Actualizado 12.50 h

El asistente letrado Federico Cuneo fue el encargado de solicitar al juez Ignacio Pombo que apruebe la formulación de cargos por homicidio triplemente agravado por uso de arma de fuego, alevosía y por haber sido premeditado en calidad de coautores.

El caso que se investiga es el doble homicidio de Junior Riquelme y Nicolas Piovesan, dos adolescentes también del ambiente delictivo, con el que Canihuan y De la Vega tenían disputas.

Según Cuneo, hubo premeditación en los homicidios, es decir que los planificaron. El fiscal jefe Gastón Liotard también estuvo en la audiencia. Pero el juez Pombo desestimó este agravante y solamente sustuvo el uso de arma de fuego y la alevosía.

Carlos Andrés De la Vega, de 22 años es representado por el ministerio Público de la Defensa, Diego Simonelli. El joven se entregó anoche en la comisaría 15° de Cutral Co.

Juan José Canihuán, de 23 años, es asistido por la defensora particular Melina Pozzer. Fue el primer detenido por la policía.

Cuneo pidió 4 meses de investigación ya que consideró que ese el tiempo necesario por la complejidad de investigación del hecho que tuvo por dos víctimas y tiene dos acusados.

Cuneo solicitó cuatro meses de prisión preventiva por el riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación. “Ambos podrían amedrentar los testigos que tenemos en la investigación porque los dos pertenecen a una banda antagónica a las víctimas”, dijo el asistente letrado y aclaró “es un hecho sumamente violento que acabó con la vida de un adolescente de 16 y otro de 18. Lo que denota un desprecio total a la vida”.

La pena en expectativa es de prisión perpetua.