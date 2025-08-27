De La Vega se entregó y hay dos detenidos por la muerte de los jóvenes Riquelme y Piovesan

Se había librado una orden de captura para Carlos Andres De La Vega, joven también de 22 años, que está sindicado como uno de los presuntos autores de la muerte de dos adolescentes en el barrio Nehuen Che de Cutral Co.

Los dos sujetos sospechados de haber participado en los homicidios de dos jóvenes, en Cutral Co, se encuentran detenidos.

Se trata de Carlos Andrés de la Vega, quien se entregó este miércoles en la Comisaría 15 del barrio Pampa de esa ciudad neuquina; y de Juan José Canihuan, quien fue capturado por efectivos de la Policía del Neuquén.

De la Vega tiene 22 años y Canihuan tiene 23. Están sospechados de haber participado en el doble homicidio perpetrado durante la madrugada del martes último, en el barrio Nehuen Che.

Las víctimas fueron identificadas como Junior Riquelme, de 18 años, y Nicolás Piovesán, de apenas 16, quienes fueron asesinados a balazos en plena calle. Supuestamente les dispararon desde un automóvil.

