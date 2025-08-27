Un detenido mientras sigue la búsqueda de otro joven por el doble homicidio de Cutral Co

Mientras se mantiene la búsqueda de Carlos Andrés De la Vega, el joven de 22 años, la causa judicial que investiga el doble homicidio en Cutral Co tiene un detenido.

La demora de esta persona que es un varón se produjo en las últimas horas y como parte de las diligencias que lleva adelante la justicia. Si bien no trascendieron detalles de la persona detenida se pudo saber que ocurrió luego de los allanamientos que se hicieron el martes.

Esta mañana se conocieron los resultados de las autopsias de Junior Riquelme y Nicolás Piovesán, cuyos cuerpos fueron entregados a sus familiares para los respectivos velatorios.

De las autopsias se pudo corroborar que uno de ellos presentaba dos disparos y el otro tres. En este caso, y como informó este medio, la agresión fue por la espalda.