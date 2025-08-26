Dos jóvenes murieron en un tiroteo durante esta madrugada en Cutral Co

Esta madrugada, dos adolescentes terminaron muertos después de recibir disparos. En principio, se trata de un tiroteo que ocurrió en las calles Rosenbrock y Agrimensor Baka, en el barrio Nehuen Che de Cutral Co.

La fiscalía confirmó las dos muertes de un adolescente de 16 años y otro mayor de 18 años. Se indicó que se llevan adelante las diligencias para establecer las circunstancias. Por el momento, no hay personas detenidas por el episodio.

Ambos cuerpos estaban tendidos en la calle cuando llegó la policía, tras el alerta de varios llamados al Comando Radioeléctrico. El personal policial secuestró, al menos veinte vainas servidas, en el lugar pero todavía se espera el informe que realice criminalística tras evaluar la ubicación y la distancia hasta cada víctima.

El hecho de sangre ocurrió a las dos de la madrugada de hoy. El fiscal jefe Gastón Liotard indicó que se llevan adelante los allanamientos para avanzar en el esclarecimiento.