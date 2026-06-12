Plaza Huincul fue sede de una capacitación en arbitraje de Newcom

la capacitación trató los nuevos lineamientos reglamentarios y el fortalecimiento de los conocimientos técnicos

Durante el pasado fin de semana, se llevó a cabo en Plaza Huincul una jornada de capacitación y actualización destinada al arbitraje de Newcom.

La actividad tuvo como eje central el estudio de los nuevos lineamientos reglamentarios y el fortalecimiento de los conocimientos técnicos de la disciplina.

La iniciativa contó con el respaldo de la Secretaría de Gobierno y la Dirección de Deportes de la localidad. Según informaron desde estas áreas, el municipio mantiene el acompañamiento a estas propuestas con el fin de fomentar la formación de quienes integran el deporte regional.

Esta jornada se suma a las acciones destinadas al crecimiento y la actualización de los actores vinculados a la actividad física en la ciudad.