Invitan a peña y baile solidario para apoyar al handball Linces de Cutral Co

Con el objetivo de recaudar fondos para acompañar el desarrollo de la disciplina y colaborar con las actividades deportivas de sus jugadores.

El equipo de Handball Linces de Cutral Co llevará adelante una Gran Peña y Baile Solidario con el objetivo de recaudar fondos para acompañar el desarrollo de la disciplina y colaborar con las actividades deportivas de sus jugadores.

El evento se realizará el domingo 9 de agosto, desde las 12:00 horas, en el Salón de Eventos Galileo, y contará con una extensa programación artística, presentaciones de danza, música en vivo, sorteos y servicio de buffet.

La jornada tendrá además la colaboración especial de la Escuela de Taekwondo Sabon Sung de Plaza Huincul y Cutral Co, que se suma a esta propuesta solidaria en beneficio del deporte local.

Entre las agrupaciones invitadas participarán El Elion, Petrolero Argentino, Estudios de Danza RM y el Taller de Folclore de la Subsecretaría de Plaza Huincul, además de otras delegaciones que se confirmarán en los próximos días.

En el escenario también se presentarán los músicos Los Hermanos Levio y Nahuel Parra, mientras que el cierre estará a cargo de una gran bailanta campera con las actuaciones de Banda Extremo, La Nueva Huella y Tian Lemunao y su Barra.

La organización informó que las entradas anticipadas tienen un valor de 20.000 pesos, mientras que el costo en puerta será de 22.000 pesos.

Quienes deseen colaborar o solicitar más información pueden comunicarse a los siguientes números de contacto:

2996-292933

2994-657014

2942-52-6798

2994-591475

2996-075568

Desde la organización invitaron a toda la comunidad a participar de esta propuesta solidaria bajo el lema “Sumemos juntos por nuestros chicos”, disfrutando de una jornada pensada para toda la familia y apoyando al deporte de la comarca Petrolera.