Habrá una nueva jornada de vacunación en Plaza Huincul

En el barrio Uno

Plaza Huincul contará con una nueva jornada de vacunación destinada a fortalecer la prevención de enfermedades estacionales y completar los esquemas de inmunización en la población adulta.

La actividad se realizará el martes 28 de julio, de 11:00 a 13:00 horas, en el centro comunitario Barrio Uno, ubicado en la intersección de Avenida Pedro Rotter y Canepa.

Durante la jornada se aplicarán vacunas antigripales y dosis correspondientes al Calendario Nacional de Vacunación para adultos, por lo que se invita a los vecinos a acercarse para verificar y completar sus esquemas de inmunización.