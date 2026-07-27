Saludan al doctor Víctor Hugo Moreira en su último día de trabajo

El equipo del hospital Zonal Cutral Co y Plaza Huincul

Hoy despedimos a un gran profesional y, sobre todo, a una gran persona. Con mucha emoción, el equipo del hospital Zonal Cutral Co y Plaza Huincul acompañó al doctor Víctor Hugo Moreira en su último día de trabajo, compartiendo un sencillo pero sentido agasajo entre compañeros y compañeras acompañándolo a marcar, por última vez, el reloj de nuestra institución.

A lo largo de los años, el doctor Moreira dejó una huella imborrable en nuestro hospital y en toda la comunidad, ejerciendo la medicina con compromiso, vocación y una enorme calidad humana. Su dedicación y calidez hicieron que pacientes, colegas y trabajadores lo recuerden con profundo cariño y respeto.

Gracias Doc por tantos años de entrega, por cada enseñanza y por el legado que deja en esta institución.

Le deseamos una nueva etapa llena de salud, tranquilidad y momentos felices. ¡Lo mejor está por venir!