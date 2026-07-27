Más de cien camiones aguardan en Cutral Co que se habilite el paso internacional a Chile

Una vez que se anunció el cierre del paso internacional Pino Hachado, comenzaron a quedarse en este espacio de Cutral Co.

Una vez que se confirmó el cierre del paso internacional Pino Hachado, desde las últimas horas de la tarde del domingo se detuvieron aquí los camiones de carga.

Las empresas de transporte de mercaderías con dominio de chapa patente brasileña, entre otras que se dedican a realizar el traslado de un país a otro están varados por el temporal de nieve que afecta la zona cordillerana.

Desde Protección Civil que depende del municipio de Cutral Co se indicó que los choferes pueden ingresar al parque de la Ciudad, donde están habilitados los sanitarios. Además, se les puede dispensar agua caliente. Por otra parte, el bufet también está en funcionamiento desde esta mañana.

La casilla de este dependencia se encuentra estacionada frente a uno de los accesos -no el principal- frente a la Ruta 22, al igual que un vehículo que brinda información.

Los choferes de los camiones se instalaron antes del parque solar hacia el este. Es decir que se ubican a la vera de la cerámica Cersinpat, luego siguen en doble fila por la avenida Domingo Savio. Hay otro grupo que transportistas que están estacionado a la altura del monumento de Messi, al comienzo del parque industrial.

Cutral Co es el último retén que se forma porque están en el propio paso Pino Hachado, luego en Las Lajas y Zapala. En el caso de las Las Lajas ayer se contabilizaban alrededor de 200 vehículos varados, a la espera de la habilitación.

Protestas en Zapala

En tanto, en Zapala, se contabilizaba un número similar de vehículos, sin embargo, los choferes señalaban que los sanitarios no son suficientes, como tampoco las condiciones sanitarias. Los vehículos se acomodan en diferentes espacios como la zona del Automóvil Club, en las inmediaciones al monumento al soldado de Malvinas y en Ruta de Circunvalación.

Una vez que se habilite el paso fronterizo de Pino Hachado comenzarán a avanzar, pero primero lo harán quienes estén en Las Lajas.