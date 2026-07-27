Plaza Huincul: Habrá formación para profesionales de la educación técnica

La ciudad contará con una nueva propuesta de formación

La ciudad de Plaza Huincul contará con una nueva propuesta de formación destinada a profesionales que se desempeñan en el ámbito de la educación técnica. Esta iniciativa permitirá a los interesados obtener su titulación docente sin necesidad de trasladarse a otras localidades.

El programa busca ampliar la oferta de educación superior en la zona y fortalecer la capacitación de quienes dictan clases en las escuelas técnicas. La implementación de esta propuesta es el resultado del trabajo entre la Municipalidad de Plaza Huincul y el Gobierno de la Provincia del Neuquén.

Preinscripción y plazos Los interesados en acceder a esta formación tienen tiempo hasta el lunes 10 de agosto para realizar la preinscripción. El proceso se lleva a cabo de forma virtual a través del siguiente enlace: https://forms.gle/c5RphiuUQTqmyAWP6.

Con la incorporación de este trayecto formativo, las autoridades buscan consolidar a la ciudad como un punto de referencia educativa para la comarca, impulsando políticas que acompañen el desarrollo de la comunidad educativa local.