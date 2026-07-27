Dan los turnos para la castración gratuita de mascotas en Cutral Co

Se entregan personalmente.

Desde la dirección de Zoonosis de Cutral Co se anunció que hoy empieza la nueva campaña gratuita de esterilización para perros y gatos.

En esta ocasión, será en su sede, ubicada en el Lago Auquinco N° 55 del barrio Parque Este de Cutral Co.

Los turnos para toda la semana se entregarán personalmente a partir de este lunes 27 de julio, desde las 8:30 horas. La esterilización tanto de machos como hembras para perros y gatos es una forma de mantener controlada esta población de animales y evita las crías no deseadas.

En la misma dependencia se puede solicitar la medicación para desparasitar a las mascotas.