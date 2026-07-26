Jóvenes de Plaza Huincul podrán informarse sobre créditos para emprender

La actividad se llevará a cabo el jueves 30 de julio

La subsecretaría de Juventud realizará en Plaza Huincul una charla informativa destinada a jóvenes de entre 18 y 35 años interesados en acceder a las líneas de financiamiento provinciales para el desarrollo de emprendimientos.

La actividad se llevará a cabo el jueves 30 de julio, a las 14, en la sede vecinal del barrio Central, ubicada en Azucena Maizani 671, donde se brindará asesoramiento sobre las líneas “Inclusión Financiera para Juventudes”, con créditos de hasta 5 millones de pesos, y “Proyecta Futuro”, que financia proyectos por hasta 30 millones de pesos.

Durante la jornada, el equipo del área de Emprendedurismo orientará a los participantes sobre los requisitos y el proceso de postulación a los créditos.

Los interesados deberán inscribirse previamente a través del siguiente formulario: https://forms.gle/Ty3jfpt7ueGSuMJr7.

Desde el Gobierno provincial informaron que, desde marzo de 2025, ya se destinaron más de 900 millones de pesos a emprendimientos de jóvenes neuquinos de distintos rubros, con el objetivo de fortalecer el empleo y el desarrollo productivo en toda la provincia.