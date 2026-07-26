Habrá corte programado de energía afectará a sectores de Plaza Huincul y Cutral Co

Mañana lunes 27

Copelco informó que este lunes 27 de julio, entre las 9:00 y las 13:00 horas, se llevará adelante una suspensión provisoria programada del servicio eléctrico en sectores de Plaza Huincul y Cutral Co debido a tareas de energización de un nuevo tendido de líneas de media tensión.

Según se indicó, la interrupción del suministro alcanzará a los usuarios ubicados en:

Zona Parque Industrial , sobre avenida Mariano Moreno, Ruta 17 y el sector del Autódromo.

, sobre avenida Mariano Moreno, Ruta 17 y el sector del Autódromo. Barrio Pueblo Nuevo, desde calle J. J. Valle hasta Equinoa y desde Sacerdote Pedro Yagas hasta Luis Hodola.

Además, la medida afectará a los usuarios singulares Electroantu, Las Acacias y Frangino.