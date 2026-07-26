Habilitaron la circulación en la Ruta Nacional 237

Recordaron que es obligatorio portar cadenas

La Policía de la provincia informó que desde las 17:00 horas quedó restablecida la circulación en la Ruta Nacional 237, en el tramo comprendido entre Piedra del Águila y Collón Cura, habilitado para vehículos particulares y transporte de pasajeros.

La medida se tomó luego de las tareas de asistencia y evaluación realizadas en el sector, afectado por las condiciones climáticas invernales que se registran en la zona cordillerana.

Solicitaron a los conductores circular con extrema precaución, debido a la presencia de hielo y nieve sobre la calzada en algunos sectores, además de las condiciones meteorológicas adversas.

Asimismo, recordaron que es obligatorio portar cadenas y recomendaron evitar los desplazamientos que no sean esenciales, considerando el estado de las rutas y la posibilidad de nuevos cambios en las condiciones de circulación.