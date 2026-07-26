Cutral Co: la sede del barrio Nehuenche reabre tras una renovación de la instalación

Se llevaron adelante mejoras generales destinadas a optimizar la funcionalidad y el estado edilicio del espacio.

La sede vecinal del barrio Nehuenche, en Cutral Co, volvió a abrir sus puertas luego de una importante obra de refacción que permitió renovar por completo sus instalaciones y mejorar las condiciones para el desarrollo de actividades comunitarias.

Si bien los trabajos demandaron más tiempo del previsto, desde la sede explicaron que la demora respondió a la necesidad de ejecutar una intervención integral para recuperar un edificio que requería múltiples reparaciones.

Entre las obras realizadas se destacan la reparación de pisos, el recambio de ventanas, la pintura completa del inmueble, la renovación de bajo mesadas y la remodelación total de los sanitarios, que incluyó la instalación de nuevos artefactos. Además, se llevaron adelante mejoras generales destinadas a optimizar la funcionalidad y el estado edilicio del espacio.

Con la finalización de los trabajos, la sede quedó acondicionada para brindar un ámbito más seguro, cómodo y funcional a los vecinos del barrio, quienes utilizan el lugar para reuniones, talleres y diversas actividades comunitarias.