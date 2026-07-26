Vecina alertó sobre una excavadora en la obra pluvioaluvional de Cutral Co

El agua comenzó a erosionar uno de los márgenes del canal, provocando que el terreno se vuelva inestable en la zona donde se encuentra apoyada la maquinaria pesada.

Una vecina de Cutral Co expresó su preocupación por la situación de una excavadora que permanece en el sector donde se ejecuta la obra pluvioaluvional, sobre calle Perito Moreno, en la intersección con La Pampa, luego de las intensas lluvias que se registraron en las últimas horas.

Según relató, el agua comenzó a erosionar uno de los márgenes del canal, provocando que el terreno se vuelva inestable en la zona donde se encuentra apoyada la maquinaria pesada. La mujer señaló que el agua “se empieza a llevar la tierra” y teme que ello pueda ocasionar un desmoronamiento.

La vecina explicó que intentó acercarse al lugar para observar la situación, pero debido al importante caudal decidió regresar por precaución. Posteriormente, dio aviso al Comando Radioeléctrico llamando al 101 y solicitó que la empresa encargada de la obra también tome conocimiento de lo ocurrido.

“Hay una excavadora con la pala apoyada justo donde el agua está socavando el terreno. Aviso por las dudas, para que la gente de la obra venga a revisar antes de que pase algún accidente”, manifestó.

El planteo apunta a que personal de la empresa contratista o de las autoridades competentes inspeccione el sector y evalúe las condiciones de estabilidad del terreno y de la maquinaria, teniendo en cuenta que las lluvias incrementaron el caudal de agua que atraviesa la obra.