Habrá feria con bingo e intercambio de figuritas en el barrio Brentana

En el minigimnasio

Este domingo 26 de julio se llevará a cabo una nueva edición de la Feria de Emprendedores Independientes de Cutral Co y Plaza Huincul, una propuesta que reunirá a productores y emprendedores locales con actividades pensadas para toda la familia.

La feria se desarrollará de 16:00 a 20:00 horas en el minigimnasio del barrio Brentana, con ingreso por calle Las Lajas, entre Mitre e Independencia.

Además de la tradicional exposición y venta de productos artesanales, decoración, indumentaria, gastronomía y diversos artículos elaborados por emprendedores de la comarca, durante la jornada se realizará un bingo con excelentes premios, cuyo cartón tendrá un valor de 1.000 pesos.

Otra de las actividades destacadas será el intercambio de figuritas del Mundial, una iniciativa destinada a que niños, jóvenes y coleccionistas puedan completar sus álbumes en un espacio de encuentro y recreación.