Plaza Huincul: impulsan una colecta de abrigo y tejido solidario

En el barrio Centenario

La Red Solidaria Plaza Huincul–Cutral Co invita a la comunidad a participar de una nueva edición del Perchero Solidario, una propuesta destinada a confeccionar mantas que serán entregadas a personas y familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad durante el invierno.

La actividad se realizará este sábado 26 de julio, de 15 a 18 horas, en la sede barrial del Centenario, ubicada en la intersección de Avenida 1° de Mayo y calle Mérida, en Plaza Huincul.

Además de participar del tejido de mantas, quienes asistan podrán acercar donaciones de ropa de invierno en buen estado, como abrigos, camperas, pulóveres, gorros, guantes y bufandas, elementos que serán distribuidos entre personas que requieran asistencia.