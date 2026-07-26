Este es el pronóstico del tiempo para este domingo en Plaza Huincul y Cutral Co

Brindado por la AIC

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) anticipa para este domingo 26 de julio una jornada con cielo inestable y probabilidad de lluvias en las ciudades de Plaza Huincul y Cutral Co.

La temperatura mínima será de 6°C durante la noche, mientras que la máxima alcanzará los 13°C por la tarde.

En cuanto al viento, durante el día se prevén velocidades de 32 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 46 km/h. Hacia la noche, la intensidad disminuirá levemente a 29 km/h, aunque las ráfagas podrían alcanzar los 50 km/h.