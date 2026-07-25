Cerraron la ruta 40 este sábado por caída de piedras en La Rinconada

Desde el canal de difusión de Vialidad Nacional se informó que se debió interrumpir el tránsito en la bellísima zona conocida como La Rinconada, camino a Junín y San Martín de los Andes.
El corte fue por el desprendimiento de rocas sobre el camino. Quienes conocen el lugar, saben que la ruta nacional 40 está construida al pie de la montaña y que tiene pendientes pronunciadas en uno de sus laterales, sin banquina.
Por ello la caída de rocas impide el paso. Vialidad informó que equipos operarán en el sector para restablecer la circulación. Igualmente se pidió no transitar de noche y durante el día hacerlo con mucha precaución.