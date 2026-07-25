Cutral Co: Se realizó la entrega de premios del Torneo Apertura del fútbol

Con siento de niños y niñas recibiendo sus reconocimientos

El Gimnasio Municipal Enrique Mosconi se convirtió en el epicentro de la celebración deportiva al albergar la ceremonia de premiación del Torneo Apertura 2026 del Fútbol Comunitario.

El evento, que marcó el cierre de una etapa de intensa actividad deportiva, reunió a más de 950 niños de diversas categorías, incluyendo el semillero del Baby Fútbol.

La competencia se desarrolló en múltiples escenarios de la ciudad, con encuentros disputados en las canchas de Ex Súper 8, Peñi Trapun, el Parque de la Ciudad y el propio Gimnasio Municipal. El torneo integró a pequeños deportistas de las categorías que van desde la 2012 hasta la 2020-2021, fomentando la participación desde temprana edad.

Durante la jornada, se vivió un momento de especial emotividad con la entrega de un reconocimiento a Juan Carlo Zapata por su labor en el ámbito deportivo.

La ceremonia contó con la presencia del Subsecretario de Deporte y Juventud, Juan Pablo Churrarin, junto a concejales y autoridades municipales, quienes acompañaron a las familias y a los protagonistas de la jornada.

En su discurso, Churrarin expresó su agradecimiento al Intendente, a los cuerpos técnicos, delegados y, fundamentalmente, a las familias por el apoyo constante. “Agradecer especialmente a los chicos, porque son el futuro de nuestra sociedad y tenemos que seguir trabajando para su formación y desarrollo”, destacó el funcionario.

El torneo contó con una nutrida concurrencia de instituciones locales, entre las que destacaron:

Escuela Alianza (en sus versiones Blanco, Celeste, A y B).

Club Social Deportivo Independiente.

Club Plaza.

Escuela Municipal (Amarillo, Rojo y Escuela Municipal).

Dorado Juniors, Extremo Juniors y Fortaleza Juniors.

Argentinos Juniors (A y B).

Peñi Trapun, Deportivo Sáez, Sacaforever, Rivadavia, Milrayita, Peña Boca y Escuela Petro.

Con la entrega de trofeos y distinciones, Cutral Co cerró un capítulo más de su liga comunitaria, reafirmando el valor del deporte como herramienta de integración y crecimiento para la infancia local.