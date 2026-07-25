Dos iglesias de Cutral Co y dos de Neuquén consiguieron la inscripción a nivel nacional

Es parte de un trabajo a nivel provincial para que las iglesias puedan cumplir con los trámites y requisitos de la ley nacional 21745

Con el asesoramiento de la dirección general de Cultos, del ministerio Jefatura de Gabinete, a través de la secretaría de Enlace Institucional, cuatro iglesias finalizaron sus procesos de inscripción en el Registro Nacional de Cultos

Con este proceso completo, las instituciones pueden crecer dentro de lo que establece la ley nacional 21745. Es difícil conseguir la inscripción y por eso hubo mucha alegría en las iglesias.

Las entidades religiosas de la capital provincial que fueron incluidas en el registro son los ministerios Renovación Visión de Dios Oí la Voz en Neuquén, a cargo del pastor Juan Carlos Flores Oviedo; y Evangelista Fe y Victoria Emanuel, representado por el pastor Favio Ramon Leiva. A su vez, de Cutral Co son los ministerios Renacer – Casa de Liberación, del pastor Luis Emilio Guzmán; y Evangelístico Casa de Dios y Puertas Cielo (Templo Bendición), a cargo del pastor Leopoldo Fermín Oses.

Además, agregó que “queremos ser parte de las acciones que llevan adelante las iglesias que funcionan en la provincia, y para eso tenemos que fomentar un acercamiento con cada una, interactuar con sus integrantes, y llevar adelante un trabajo conjunto”.

El pastor Oviedo expresó: “Estábamos necesitando los documentos para nuestra misión. Esto nos permite seguir trabajando de manera más ordenada y mejor”. Mientras tanto, el pastor Leiva afirmó que “tuvimos la oportunidad y el privilegio de llegar a tener nuestra inscripción, que llevó su tiempo. La estábamos necesitando para continuar con nuestro trabajo con la frente bien alta y tranquilos”.

Por otro lado, el pastor Guzmán aseguró que “estamos agradecidos por el recibimiento y por tener la documentación para nuestro ministerio. Tenemos la expectativa de seguir trabajando con libertad y orden. Agradecemos la asistencia, el apoyo y la paciencia, porque si bien el proceso llevó su tiempo, pudimos terminarlo con el acompañamiento de la Dirección de Cultos”.

Finalmente, el pastor Oses destacó que “estuvimos muy acompañados. Agradecemos el asesoramiento y la disposición, que nos ha agilizado mucho el trámite de inscripción”.

“En esta primera etapa concluimos estas cuatro inscripciones, y continuamos trabajando con más instituciones religiosas para que puedan cumplir con los trámites y requisitos de la Ley Nacional 21.745. En este caso fue un trabajo articulado por el gobierno provincial. A partir de la decisión de la gestión del gobernador Rolando Figueroa se lleva adelante un trabajo coordinado que permite acelerar los expedientes que llegan a la órbita de Nación”, explicó Mario Vázquez, director General de Cultos.