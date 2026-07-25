El Instituto de Formación Docente N° 1 comenzó la inscripción 2026

Se pueden cursar las carreras de profesorado de Educación Inicial y profesorado en Educación Primaria

Desde la institución se informó que se abre la inscripción para las carreras del profesorado de Educación Inicial y profesorado de Educación Primaria.

Ambas tienen un plan de estudios de cuatro años, se cursan en modalidad presencial, se apoyan en un campus virtual institucional y requieren, en ciertos momentos del cursado, disponibilidad horaria en ambos turnos para realizar las instancias de prácticas docentes.

Requisitos para la inscripción

La inscripción se completa al presentar la documentación personal que se menciona aquí debajo:

– Planilla de inscripción (se les entrega una copia en la institución)

– Fotocopia de acta de nacimiento actualizada y legalizada

– Fotocopia de D.N.I., actualizada y legalizada

– Fotocopia de Título secundario autenticada (en caso de no tenerlo todavía, entregar “Constancia de título en trámite”)

– Dos fotos 4×4- Carpeta NO colgante (tipo cartulina)

– Ficha medica (Formato Pdf)

– IMPRIMI el formulario al terminar la inscripción on line

La documentación podrán entregarla desde el lunes 27 de julio hasta el viernes 31 de julio inclusive, en nuestro establecimiento (Los Ñires 220, Barrio 25 de Mayo, Cutral Co), de 15 a 21 hs.