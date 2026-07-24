Cutral Co: comerciantes y funcionarios abordaron los hechos de inseguridad

Los consumos problemáticas que tienen las personas que circulan el área comercial estuvo en el debate.

Luego de la reunión convocada para abordar el tema de inseguridad que afecta el sector comercial, se informó que la problemática abarcó también las personas en situación de calle y con consumos problemáticos.

El encuentro estuvo convocado para el jueves 23 en la sede de la Cámara de Comercio de Cutral Co y Plaza Huincul. Hasta el lugar llevaron además de los propios comerciantes, funcionarios municipales, autoridades policiales y representantes de instituciones intermedias.

A la reunión, también acudieron profesionales especializados en salud mental, vecinos y comerciantes, quienes abordaron diversas problemáticas que afectan a la comunidad.

Se trabajaron temas prioritarios como la situación de las personas que duermen en la calle, la seguridad de los comercios, los consumos problemáticos y la importancia de fortalecer la educación como herramienta de prevención e inclusión.

Desde la entidad que nuclea a los comerciantes, se agradeció “la participación y el compromiso de todos los presentes, reafirmando nuestro el nuestro de continuar generando espacios de diálogo y trabajo conjunto que contribuyan al desarrollo, la seguridad y el bienestar de las ciudades de Cutral Co y Plaza Huincul.