Hubo tres oferentes para la construcción de 40 viviendas en Plaza Huincul

Hoy se abrieron los sobres con las propuestas económicas.

Hoy se concretó la apertura de sobres correspondiente a la licitación pública para la construcción de las primeras 40 viviendas del plan habitacional en Plaza Huincul. La compulsa tuvo tres oferentes.

Este programa es parte del plan total de 116 soluciones habitacionales que impelmentaron el gobierno de Neuquén, el IPVU y la ADUS.

Los oferentes representan a las firmas Maiolo Julio César; U.T.E. Construcciones; y EME Servicios Generales. Las tres propuestas serán analizados por la comisión evaluadora.

Desde el municipio se indicó que la primera etapa del plan comprende la construcción de 40 viviendas en barrio Otaño, sobre un predio que fue acondicionado previamente, mediante la ejecución de la infraestructura y los servicios básicos necesarios para garantizar el desarrollo de la obra y el futuro acceso de las familias beneficiarias.

El proyecto se emplaza en las manzanas 186 y 187 de dicho barrio. Esta iniciativa busca dar respuesta a la demanda habitacional de la ciudad y que contempla nuevas etapas de ejecución una vez finalizada esta primera instancia. Las etapas restantes se distribuirán en los barrios Altos del Sur y Central.

El intendente Claudio Larraza destacó que el acceso a la vivienda constituye una de las prioridades de la gestión y remarcó la importancia del trabajo articulado entre el municipio y la Provincia para generar soluciones concretas a las familias de Plaza Huincul.

Recordó que la municipalidad avanzó previamente con la preparación del predio y la dotación de servicios, permitiendo que el proyecto pueda ingresar ahora en su etapa de ejecución.

El acto contó con la participación de autoridades municipales y del director de Relaciones Sociales del IPVU-ADUS, Mario Mieville, quienes procedieron a la apertura de las propuestas presentadas por las empresas oferentes, dando cumplimiento a una nueva etapa del proceso administrativo que permitirá avanzar hacia el inicio de la obra.

Con la apertura de sobres, Plaza Huincul da un nuevo paso en la concreción del primer plan habitacional de esta magnitud en muchos años, reafirmando el compromiso de continuar promoviendo políticas públicas que impulsen el desarrollo urbano y mejoren la calidad de vida de las familias de la ciudad.