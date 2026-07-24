En Huincul explican el paso a paso para acceder a los créditos hipotecarios de Neuquén Habita

Detallaron los requisitos pero también cómo atiende la oficina de Tierras.

La Dirección de Tierras de Plaza Huincul brindó detalles sobre el funcionamiento del área, los requisitos para acceder a programas de financiamiento y la situación actual de la demanda de lotes en la ciudad.

Requisitos para el programa Neuquén Habita

Para acceder a los créditos del programa provincial Neuquén Habita, los interesados deben contar con el lote saldado y presentar un plano de mensura. Este trámite de mensura debe ser gestionado de forma particular, ya que el municipio no cuenta actualmente con un agrimensor. Una vez obtenido el número de expediente por parte del profesional, los vecinos pueden cargar los datos en el sistema bancario para realizar la simulación del crédito.

Atención al público y digitalización

La oficina de Tierras atiende de lunes a viernes en el horario de 7:00 a 14:00. Se informó que entre el 70% y el 80% de los trámites pueden ser resueltos directamente por el personal administrativo de recepción, sin necesidad de ser derivados a la dirección.

Asimismo, el área trabaja en la implementación de una página web para la gestión de turnos y consultas de expedientes. Esta plataforma permitirá a los vecinos realizar el seguimiento de sus trámites de forma remota, complementando la atención presencial que se brinda los días lunes, miércoles y viernes mediante turnos.

Situación de los lotes y demanda habitacional

En relación con la normativa vigente, la Dirección realiza relevamientos sobre los terrenos adjudicados para verificar el cumplimiento de los plazos de construcción. Existe una ordenanza, con vigencia hasta septiembre, que protege los lotes que, aun estando baldíos, presentan inversiones en servicios (pilar de luz) o cerramiento perimetral.

El director del área señaló que se han detectado casos de terrenos adjudicados hace más de diez años sin avances en la edificación. Esta situación se analiza frente a una demanda de 1.612 notas de solicitud de terrenos registradas hasta el mes de junio, lo que genera la necesidad de agilizar la rotación de adjudicaciones para aquellos vecinos que tengan capacidad de iniciar obras.