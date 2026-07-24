La agrupación Abrazos de familias con TDAH fue respaldada por concejales de Cutral Co

Son 33 las familias que están nucleadas en esta agrupación.

La agrupación Abrazos integrada por alrededor de 33 familias que tienen hijos e hijas con la condición de Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad -TDAH – recibieron la declaración de interés municipal del Concejo Deliberante de Cutral Co.

Cindi Contreras, una de las mamás, explicó que hace un tiempo mantienen reuniones entre los familiares para escucharse y darse contención, además del intercambio de información sobre tratamientos y profesionales.

“Nuestra solicitud es poder visibilizar esta condición del neurodesarrollo en la comarca petrolera”, explicó. “Pedimos a la localidad que puedan tener empatía, que nos ayuden, necesitamos el apoyo de la municipalidad porque es muy difícil, tenemos situaciones muy complicadas con nuestros pequeños”, agregó.

“Es muy importante escucharnos entre nosotros y compartir qué es lo que nos pasa como papás”, describieron.

La invitación para estar en la sesión la formalizó el concejal Fabián Godoy (MID). Otra de las mamás, contó cuál es el largo camino que deben transitar hasta llegar al diagnóstico preciso. A ello, se le agrega que muchas de las terapias a las que deben acceder no cuentan con especialistas en la zona y deben viajar a Neuquén. Tampoco tienen el CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad.

El próximo27 de julio visibilizarán en la plaza San Martín de Cutral Co, desde las 16:30 a las 18:30, lo que significa el TDAH para toda la población que quiera acercarse para interiorizarse.

Y solicitaron que se pueda iluminar de naranja el frente del Concejo Deliberante, como ocurre en otros puntos del país.