Grave: Vándalos dejan a una vecina toda la noche sin gas

La mujer estuvo sin calefacción toda la noche hasta que habilitaron el medidor desde Camuzzi

Una situación de peligro vivió una vecina, adulta mayor, en su vivienda de la zona centro. En la noche de ayer, un grupo de jóvenes caminaba por su vereda, abrieron la puerta del nicho de gas y cortaron el suministro.

Eso generó, obviamente, que la señora se quedara sin calefacción durante toda la noche y que requiriera del servicio de Camuzzi para su reconexión en la mañana de este viernes.

Su hija mencionó a este medio la preocupación que generó este hecho. “Nos dijeron de Camuzzi que pudo pasar cualquier cosa, que la baja de presión genera pérdidas que no son percibidas si hay algún artefacto que no esté en condiciones, no pasó pero estamos muy angustiados”, dijo.

La situación quedó grabada en las cámaras de seguridad que tiene la vivienda, se realizará la denuncia policial por lo sucedido.