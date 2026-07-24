Llegó el viernes y este es el pronóstico para Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy una jornada ventosa.
La temperatura máxima se pronosticó en los 12° Centígrados y la mínima fue de 7° hacia la noche.
El viento se presentará del sudoeste a 40 kilómetros con ráfagas de 48 kilómetros en el día; para la noche, rotará al noroeste a 12 kilómetros con ráfagas de igual intensidad.
El cielo estará mayormente cubierto en el día y para la noche se cubrirá.
Para el sábado la máxima se espera en el orden de los 15° Centígrados y la mínima de 6°.