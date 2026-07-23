Invitan a participar de “La Noche de las Mamos” en Cutral Co y Plaza Huincul

El hospital de complejidad VI Cutral Co y Plaza Huincul llevará adelante una nueva edición de “La Noche de las Mamos”, una jornada destinada a promover la prevención y la detección temprana del cáncer de mama mediante la realización de mamografías gratuitas. La actividad se desarrollará el viernes 24 de julio, de 17 a 23 horas, en el Servicio de Imágenes.
La propuesta está dirigida a mujeres de entre 45 y 69 años, quienes podrán acceder al estudio sin necesidad de presentar orden médica. La atención será por orden de llegada, por lo que se recomienda asistir con anticipación.