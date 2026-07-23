Archivaron el pedido de juicio político al concejal Perez de LLA

Se consideró que no había circunstancias suficientes

En la sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Cutral Co, la comisión Investigadora informó que ko se seguirá con el proceso de juicio político.

El concejal Hugo Deisner, presidente de la comisión fue el encargado de dar a conocer la decisión. Se fundamentó que no se reunían los elementos para ser considerado el juicio político contra Omar Pérez de LLA.

El proceso se había iniacdo por declaraciones públicas de Pérez en las que afirmaba que el municipio y el intendente estaban involucrados en actividades delictivas, sobre todo narcotraficante.