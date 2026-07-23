Plaza Huincul incia las actividades de “Recreo Comunitario”

En la sede vecinal del barrio Otaño

Plaza Huincul, a través de la Secretaría de Gobierno, llevará adelante una nueva edición del Recreo Comunitario, una propuesta destinada a niños, niñas y sus familias con el objetivo de promover el encuentro, la recreación y la vida en comunidad.

La actividad se realizará este viernes 24 de julio, de 15 a 18 horas, en la sede vecinal del barrio Otaño, ubicada en la intersección de Antártida Argentina y Chubut.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de una tarde con juegos, actividades deportivas y propuestas recreativas pensadas para todas las edades