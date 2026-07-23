El hospital de Complejidad VI realizó una capacitación en RCP Neonatal

La actividad estuvo a cargo de la licenciada Cristina Parada y estuvo destinada al personal recientemente incorporado en el marco del Plan Invierno

Con el objetivo de fortalecer la atención de los recién nacidos y continuar con la formación permanente del personal de salud, el hospital de Complejidad VI de Cutral Co y Plaza Huincul llevó adelante una jornada de capacitación sobre RCP Neonatal y Reanimación del Recién Nacido.

La actividad estuvo a cargo de la licenciada Cristina Parada y estuvo destinada al personal recientemente incorporado en el marco del Plan Invierno, quienes recibieron herramientas teóricas y prácticas para actuar de manera rápida y segura ante situaciones de emergencia durante los primeros minutos de vida de un bebé.

Durante la capacitación se abordaron los principales protocolos de reanimación neonatal, haciendo hincapié en la importancia de una intervención oportuna para mejorar las posibilidades de sobrevida y reducir complicaciones en los recién nacidos que requieren asistencia inmediata.