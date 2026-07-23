Vecinos de Parque Este compartirán una tarde de cine este jueves

Solicitaron a quienes concurran llevar algo para compartir

La comisión vecinal del barrio Parque Este de Cutral Co invita a toda la comunidad a participar de una nueva jornada recreativa con motivo del Día de Película, una propuesta pensada para disfrutar en familia y fortalecer los lazos entre vecinos.

El encuentro se llevará a cabo este jueves 23 de julio, a partir de las 17:30 horas, en la sede del barrio, donde los asistentes podrán compartir una tarde de entretenimiento en un ambiente cálido y distendido.

Desde la organización solicitaron a quienes concurran llevar algo para compartir, además de un almohadón o una manta para mayor comodidad durante la proyección de la película.