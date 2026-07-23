Abren la inscripción para docentes que quieran sumarse a FinEsTec y Tutorías 2026 en Neuquén

El Ministerio de Educación de Neuquén abrió la inscripción para docentes que deseen integrar los programas FinEsTec y Tutorías del Ciclo Orientado 2026, destinados a acompañar a estudiantes de escuelas técnicas en la acreditación de materias y finalización de sus estudios.
La convocatoria está dirigida a quienes integran los listados de interinatos y suplencias 2026 y se desempeñan en EPET y EPEA de la provincia. Las actividades se desarrollarán en modalidad virtual, por lo que se requiere manejo de herramientas digitales.
La selección incluirá entrevistas y evaluación de antecedentes. Actualmente, más de mil estudiantes participan de estos programas.
Las inscripciones se realizan a través del formulario: https://forms.gle/CGp7a35RJpYyjgw17. También se pueden realizar consultas por WhatsApp al 299 452-5836 o por correo a trayectorias.educativas@neuquen.edu.ar.