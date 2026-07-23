Neuquén abrió las inscripciones para formar nuevos prestadores turísticos

En distintas localidades de la provincia.

El ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén abrió la preinscripción para una nueva edición de los cursos gratuitos destinados a formar prestadores de actividades y experiencias turísticas en distintas localidades de la provincia.

La propuesta, que se desarrollará entre agosto y noviembre de 2026 en modalidad mixta (virtual y presencial), incluye capacitaciones en Mountain Bike, Cabalgatas y Observación de Aves, con el objetivo de fortalecer la calidad de la oferta turística y generar nuevas oportunidades laborales.

Los cursos se dictarán en Chos Malal y San Martín de los Andes (Mountain Bike), Junín de los Andes (Cabalgatas) y Picún Leufú (Observación de Aves).

Enlaces de inscripción

La convocatoria está dirigida a mayores de 18 años con al menos dos años de residencia en la provincia y experiencia previa en la actividad elegida. Los cupos son limitados y se asignarán por orden de preinscripción.

Quienes aprueben la capacitación podrán gestionar su habilitación para incorporarse al Registro Único Provincial de Prestadores de Actividades y Experiencias Turísticas.