Neuquén abrió las inscripciones para formar nuevos prestadores turísticos

En distintas localidades de la provincia.

El ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén abrió la preinscripción para una nueva edición de los cursos gratuitos destinados a formar prestadores de actividades y experiencias turísticas en distintas localidades de la provincia.

La propuesta, que se desarrollará entre agosto y noviembre de 2026 en modalidad mixta (virtual y presencial), incluye capacitaciones en Mountain Bike, Cabalgatas y Observación de Aves, con el objetivo de fortalecer la calidad de la oferta turística y generar nuevas oportunidades laborales.

Los cursos se dictarán en Chos Malal y San Martín de los Andes (Mountain Bike), Junín de los Andes (Cabalgatas) y Picún Leufú (Observación de Aves).

Enlaces de inscripción

Mountain Bike – Chos Malal: https://forms.gle/DPrWo3vmTUx6UBge8 (inscripción hasta el 31 de julio).

https://forms.gle/DPrWo3vmTUx6UBge8 (inscripción hasta el 31 de julio). Mountain Bike – San Martín de los Andes: https://forms.gle/KXFrittjNNQ27P2V6 (hasta el 31 de julio).

https://forms.gle/KXFrittjNNQ27P2V6 (hasta el 31 de julio). Cabalgatas – Junín de los Andes: https://forms.gle/grtxLXrC14E2bg9v6 (hasta el 31 de julio).

https://forms.gle/grtxLXrC14E2bg9v6 (hasta el 31 de julio). Observación de Aves – Picún Leufú: https://forms.gle/2G2NkEPDd35zqymv8 (hasta el 4 de agosto).

La convocatoria está dirigida a mayores de 18 años con al menos dos años de residencia en la provincia y experiencia previa en la actividad elegida. Los cupos son limitados y se asignarán por orden de preinscripción.

Quienes aprueben la capacitación podrán gestionar su habilitación para incorporarse al Registro Único Provincial de Prestadores de Actividades y Experiencias Turísticas.