Preparan una jornada de cocina comunitaria para asistir a familias de Cutral Co y Plaza Huincul

En el barrio Parque Este

ste domingo 26 de julio se llevará adelante una nueva jornada solidaria destinada a brindar alimentos a familias de Cutral Co y Plaza Huincul. La iniciativa convoca a vecinos y vecinas a colaborar con donaciones de alimentos o aportes económicos para la elaboración de una gran guisada argentina.

La actividad se desarrollará en elsSalón Any-Lu, ubicado en Lago Villarino, Barrio Parque Este 478, espacio cedido para la realización del encuentro.

La jornada comenzará a las 8:00, horario previsto para el inicio de la preparación de los alimentos, mientras que el reparto de las porciones está programado para las 13:30.

Los organizadores informaron que las personas interesadas en colaborar pueden hacerlo mediante la donación de alimentos, aportes económicos o sumándose como voluntarios. Además, se encuentra disponible un código QR que dirige al grupo de WhatsApp desde donde se coordina la iniciativa y se brinda información para quienes deseen participar.