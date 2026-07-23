Copelco anunció que un sector de Plaza Huincul estará sin energía este viernes

El corte de energía eléctrica está previsto para este viernes de 9 a 13, en un sector de Plaza Huincul.
De acuerdo a lo que informó la cooperativa Copelco, se trata de tareas de energización de nuevo tendido de líneas de media tensión.
Será de 9:00 a 13:00 y usuarios ubicados en barrio Norte desde calle Ramón Castro hacia el oeste y desde Ruta 22 hacia el norte, en barrio Central desde calle Hernán Figueroa Reyes hasta Azucena Maizani y desde ruta 17 hasta Ernesto Sábato.
Los usuarios singulares que estarán afectados son Hormitech, Metalúrgico Troncoso. Desde la cooperativa Copelco se pidió que las personas afectadas tomen los recaudos necesarios para evitar inconvenientes. Todo estará sujeto a los factores climáticos.