Policía secuestró un revólver calibre 38 que tenía un hombre en zona oeste de Cutral Co

Una persona llamó al Comando porque consideró que el hombre caminaba con actitud sospechosa

Un hombre caminaba por San Luis y Ejército Argentino, barrio Nehuen Che rumbo al sur. A una persona del barrio le resultó sospechoso y se comunicó con la policía. Lo ubicaron y descubrieron que tenía un revólver entre sus prendas.

Según explicó la policía, tras el llamado pudieron ubicar al hombre que ya iba por Zapala y 25 de Mayo, a unas cuadras de donde se produjo el llamado. Tenía un bolso rojo y una campera negra, así lo pudieron identificar.

En estos casos y sin que la persona haya realizado ninguna acción que constituya un delito, lo que la policía hace es identificarlo, se le pide el DNI. Durante ese proceso advierten que tiene un arma.

El hombre estaba cerca de donde vive así que comenzaron a reunirse personas que lo conocían que querían impedir que fuera demorado así que el personal del Comando con apoyo del personal de Investigaciones, lo trasladaron a la comisaría 15 donde se pudo secuestrar el arma.

Ya en la dependencia policial, se procedió al secuestro de un revólver calibre .38 mm, el cual fue preservado bajo cadena de custodia con intervención del personal de Criminalística.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, finalmente el hombre fue notificado de la imputación en la causa y recuperó la libertad, quedando supeditado al proceso judicial, mientras continúan las actuaciones para determinar la procedencia del arma y las circunstancias del hecho