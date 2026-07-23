Comerciantes se convocarán para tratar el tema de inseguridad de Cutral Co

La convocatoria es para este jueves 23.

Esta tarde, a partir de las 14, se llevará a cabo una reunión de comerciantes que fue llamada desde la entidad que los nuclea.

Está prevista que se desarrollará en Roca N° 408, en el 1° piso del edificio de la institución. Según informaron fueron invitados a participar las autoridades locales, provinciales y policiales.

En el comunicado se indicó que se unirán a “encontrar soluciones juntos por la seguridad de la ciudad”.

Aunque no se especificó quiénes serán los funcionarios que estarán convocados, se indicó que el tema de la inseguridad los movilizó para ser abordado y encontrar una solución.